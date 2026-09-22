БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Китай открыл подземный океан под Морем смерти

Китай открыл подземный океан под Морем смерти

Новая Великая стена — часть китайского плана преобразования природы Дмитрий Капустин На фото: пустыня Такла-Макан (Фото: Cfoto/Keystone Press Agency|Cfoto/Global Look Press) В Китае есть Море смерти.

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Игорь Вершинин

Еще Сталин начал работу по посадкам лесозащиных полос, но горе руководители начали их вырубать. Не зря на Руси говорят - "Умане, считай калека". Надо начинать восстанавливать эти посадки. Китайцы не отвергли опыт Сталина в руководстве страной и добились нынешних грандиозных результатов, а мы?