РАЙОННЫЙ МАСШТАБ
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РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

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  • Ole Ole
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  • Людмила
    жаль кисюлю !На улице Маршала ...

Собянин и Мурашко открыли Московский медицинский техноцентр

Собянин и Мурашко открыли Московский медицинский техноцентр

Москва лидирует в развитии здравоохранения После масштабной реновации мэр Москвы Сергей Собянин, совместно с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко, торжественно открыли Московский медицинский техноцентр, ранее известный как инженерный научно-практический центр «Гормедтехника».

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