Париж одобрил решение МУС добиться ордера на арест Нетаньяху

Париж поддержал решение Международного уголовного суда (МУС), главный прокурор которого, Карим Хан намерен добиться получения ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и израильского министра обороны Йоав Галанта.
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