Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Париж одобрил решение МУС добиться ордера на арест Нетаньяху

Париж одобрил решение МУС добиться ордера на арест Нетаньяху

Париж поддержал решение Международного уголовного суда (МУС), главный прокурор которого, Карим Хан намерен добиться получения ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и израильского министра обороны Йоав Галанта.

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Комментарии
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Eduard
Я не знаю как умудрилися МУС своих жидов судить,МУС это псевдо суд,который нагло называют &quot;международный&quot;он часть Западной банды!
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