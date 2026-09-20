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НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» сыграет с «Бостоном», «Нью-Джерси» примет «Айлендерс», «Тампа» – «Нэшвилл»

НХЛ Выставочные матчи 20 сентября « Нью-Джерси » – « Айлендерс » – 20:00 «Анахайм» – «Сан-Хосе» – 23:00 21 сентября « Тампа-Бэй » – «Нэшвилл» – 00:00 «Бостон» – « Вашингтон » – 00:00 «Флорида» – «Каролина» – 02:00 «Колорадо» – «Юта» – 02:00 «Калгари» – «Сиэтл» – 03:00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

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