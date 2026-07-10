В России напомнили о связанном с С-400 ограничении для Турции

Турция не сможет передать купленные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 третьей стране или на совместное хранение с США без разрешения Москвы — это запрещено условиями военного контракта, обратил внимание первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.