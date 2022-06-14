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14.06.2022 г. для выпускников IX классов состоялось торжественное вручение свидетельств о получении общего базового образован...

14.06.2022 г. для выпускников IX классов состоялось торжественное вручение свидетельств о получении общего базового образован...

14.06.2022 г. для выпускников IX классов состоялось торжественное вручение свидетельств о получении общего базового образования.

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