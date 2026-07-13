Очередь к Крымскому мосту полностью исчезла

Скопление автомобилей на подъезде к Крымскому мосту резко пошло на спад. Утром в понедельник у пункта ручного досмотра со стороны Тамани выстроилось почти 1900 машин, однако к середине дня затор сократился в десятки раз.
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