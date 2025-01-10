Жители омских сел не могут добраться до города - с 1 января там отменили автобусы из-за плохой дороги (когда ее отремонтируют - неизвестно).
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Жители омских сел не могут добраться до города - с 1 января там отменили автобусы из-за плохой дороги (когда ее отремонтируют - неизвестно).