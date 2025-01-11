Россиянки покрываются волдырями из-за инъекций «сыворотки молодости»

Женщины в России стали жертвами собственной экономии. В стремлении сэкономить на услугах косметологов, многие из них начали делать инъекции “сыворотки молодости” самостоятельно, покупая шприцы на маркетплейсах.
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