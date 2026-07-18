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Новости Тамбова

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Семь человек погибли при атаке беспилотников на склад Wildberries в Котовске

Семь человек погибли при атаке беспилотников на склад Wildberries в Котовске

Фото: нейросети Читайте также: На трассе Тамбов — Шацк водитель сбил лося и скрылся С начала лета в Тамбовской области утонули уже 10 человек «Приора» снесла столб на тротуаре в центре Тамбова В ночь на 18 июля украинские беспилотники атаковали логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области.

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