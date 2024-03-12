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Русская весна

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Взрывы над Курском и Орлом, после атаки горит резервуар на орловской нефтебазе (ФОТО)

Взрывы над Курском и Орлом, после атаки горит резервуар на орловской нефтебазе (ФОТО)

25 украинских БПЛА уничтожили и перехватили за ночь в России, сообщили в Минобороны РФ.  В частности, над Московской областью сбили два дрона, над Ленинградской — один, над Белгородской — семь, над Курской — 11, над Брянской — один, над Тульской — один, над Орловской — два.

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