Взрывы над Курском и Орлом, после атаки горит резервуар на орловской нефтебазе (ФОТО)

25 украинских БПЛА уничтожили и перехватили за ночь в России, сообщили в Минобороны РФ. В частности, над Московской областью сбили два дрона, над Ленинградской — один, над Белгородской — семь, над Курской — 11, над Брянской — один, над Тульской — один, над Орловской — два.