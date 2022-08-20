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3 буквы имени, приносящие удачу

3 буквы имени, приносящие удачу

Присутствие хотя бы одной из этих букв в имени дает человеку счастливую судьбу. А если в имени есть все три буквы, то человек — любимчик Вселенной, у него легкая и очень радостная жизнь, он не испытывает проблем с деньгами, удачей и личным счастьем.

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