Какой церковный праздник отмечают 31 марта 2025 года: день памяти архиепископа Иерусалимского Кирилла Ирина Лысенко31 марта 2025 года православные христиане России отмечают важный религиозный праздник, о котором можно узнать, обратившись к церковному календарю.
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