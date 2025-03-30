Какой церковный праздник отмечают 31 марта 2025 года: день памяти архиепископа Иерусалимского Кирилла Ирина Лысенко31 марта 2025 года православные христиане России отмечают важный религиозный праздник, о котором можно узнать, обратившись к церковному календарю.