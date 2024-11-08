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  • Игорь Васиков
    Прокси-война она такая... Это еще до северной америки ПОКА недотянулись...«Парни в шлепках»...
  • Comandor
    Ай да Путин! Ай да сукин сын! 👍«Парни в шлепках»...
  • Юрий Ильинов
    Секторальные санкции Евросоюза: реальна ли угроза для Белоруссии? Все введённые ещё летом санкции ЕС против Белорусси...«Парни в шлепках»...

«Парни в шлепках» наращивают арсеналы: За гиперзвуком ожидаемо последовал «Посейдон»

«Парни в шлепках» наращивают арсеналы: За гиперзвуком ожидаемо последовал «Посейдон»

«Парни в шлепках» наращивают арсеналы: За гиперзвуком ожидаемо последовал «Посейдон» Американцы никак не отделаются от ощущения, что подводные дроны хуситов до боли напоминают изделия КБ «Рубин» и «Малахит» Йеменские хуситы в очередной раз поражают мировое сообщество уровнем развития своих вооружений.

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Комментарии
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Юрий Ильинов
Секторальные санкции Евросоюза: реальна ли угроза для Белоруссии? Все введённые ещё летом санкции ЕС против Белоруссии нельзя считать ни масштабными, ни секторальными. Скорее можно говорить о своеобразной детализации старых ограничений, которые получили новое звучание. Это не означает, что они не нанесут вреда белорусской экономике, однако вряд ли будут настолько критичными, как рассчитывают противники Лукашенко.
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18 час.
Comandor
Ай да Путин! Ай да сукин сын! 👍
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13 час.
Игорь Васиков
Прокси-война она такая... Это еще до северной америки ПОКА недотянулись...
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13 час.

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