«Парни в шлепках» наращивают арсеналы: За гиперзвуком ожидаемо последовал «Посейдон»

Юрий Ильинов

Секторальные санкции Евросоюза: реальна ли угроза для Белоруссии? Все введённые ещё летом санкции ЕС против Белоруссии нельзя считать ни масштабными, ни секторальными. Скорее можно говорить о своеобразной детализации старых ограничений, которые получили новое звучание. Это не означает, что они не нанесут вреда белорусской экономике, однако вряд ли будут настолько критичными, как рассчитывают противники Лукашенко.