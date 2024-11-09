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Взрыв газа в жилом доме Пятигорска: один человек погиб, трое пострадали

Взрыв газа в жилом доме Пятигорска: один человек погиб, трое пострадали

В Пятгорске произошёл взрыв газа в жилом доме. Рассказываем, что известно о ЧП. В субботу, 9 ноября, в Пятигорске произошел взрыв газа в жилом комплексе "Курортный", расположенном на улице Тольятти.

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