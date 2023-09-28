Какой сегодня праздник: 28 сентября – Всемирный день моря

Один из международных праздников в системе ООН – Всемирный день моря (World Maritime Day). Этот день отмечается с 1978 года по решению 10-й сессии ассамблеи Межправительственной морской организации (International Maritime Organization).
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