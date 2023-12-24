Жительница Твери встретила мошенника в приложении поиска попутчика

Жительница Твери встретила мошенника в популярном приложении поиска попутчиков. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, 36-летняя женщина забронировала поезду, и через некоторое время с ней связался «водитель» .
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