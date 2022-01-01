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От Байдена потребовали опубликовать список возможных санкций против России

От Байдена потребовали опубликовать список возможных санкций против России

Группа бывших дипломатов и сотрудников в сфере национальной безопасности США призвала Джо Байдена опубликовать список «болезненных санкций» против России, которые Вашингтон будет готов немедленно ввести в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

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