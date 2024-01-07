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Титов призвал не бояться мигрантов, поскольку «граждане России совершают куда больше преступлений»

Титов призвал не бояться мигрантов, поскольку «граждане России совершают куда больше преступлений»

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов пообщался с РИА Новости.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Почему у Титова и иже с ним такая морда полной твари? Риторический вопрос.
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11 час.
Л
Леонид -
Ну что вы напали на человека, возможно он что то имеет с каждого мигранта. Ничего личного, просто бизнес.
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7 час.

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