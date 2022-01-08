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Глава Tennis Australia о проблемах с медотводами: «Сейчас все ищут виноватого, но я вас уверяю, что мы все сделали по инструкциям»

Глава Tennis Australia и Australian Open Крэйг Тайли выпустил видео, в котором обратился к работникам организации и турнира в свете дела Новака Джоковича.

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