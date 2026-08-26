Врач Газимиев: сутулость способствует развитию дисбаланса между мышцами

Длительная сутулость способствует развитию дисбаланса между мышцами шеи, туловища и поясницы, что приводит к формированию верхнего и нижнего перекрестных синдромов, болям в пояснице, головным болям и снижению подвижности позвоночника.
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