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Газета.ру

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Врач Газимиев: сутулость способствует развитию дисбаланса между мышцами

Врач Газимиев: сутулость способствует развитию дисбаланса между мышцами

Длительная сутулость способствует развитию дисбаланса между мышцами шеи, туловища и поясницы, что приводит к формированию верхнего и нижнего перекрестных синдромов, болям в пояснице, головным болям и снижению подвижности позвоночника.

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