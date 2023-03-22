Профессор экономики Карнеев упал в обморок во время прямого эфира Соловьева

Один из аналитиков передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» упал в обморок во время прямого эфира. Во вторник, 21 марта, в прямом эфире шоу ведущего Владимира Соловьева профессор экономики Андрей Карнеев упал в обморок во время жаркой дискуссии.