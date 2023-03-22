Федеральное агентство новостей №1

7 056 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Глущенко
    ты смотри , как чухны выслуживаются)))Грузовое судно с ...
  • Леонид
    Скрытых надо выявлять. Фамилию и имя и фото пацана и его отца надо вывесить на школьной доске объявлений! Хорошо бы и...Школьный учитель ...
  • Надежда Белугина
    Тем более, не всегда наш суд справедлив. к большому сожалению.Парни, совершивши...

Профессор экономики Карнеев упал в обморок во время прямого эфира Соловьева

Профессор экономики Карнеев упал в обморок во время прямого эфира Соловьева

Один из аналитиков передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» упал в обморок во время прямого эфира. Во вторник, 21 марта, в прямом эфире шоу ведущего Владимира Соловьева профессор экономики Андрей Карнеев упал в обморок во время жаркой дискуссии.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх