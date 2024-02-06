Главное событие зимнего сезона для автомобильных журналистов – это гонки на «боевых» седанах Lada Vesta NG по крутейшей трассе в Сосновке

Первый матч был полным поражением! Как только загорелся зеленый свет, моя желтая Lada Vesta NG упала в колею, полную ледяной крошки, худые раллийные шины с «боевыми» 4,5-миллиметровыми шипами сломались, и меня бесконечно занесло, а соперник набросился на меня.
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