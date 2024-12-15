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Puma о Кукурелье, которые дважды поскользнулся в их бутсах против «Тоттенхэма»: «Важно не то, как ты поскользнулся, а то, как ты вернулся»

Puma о Кукурелье, которые дважды поскользнулся в их бутсах против «Тоттенхэма»: «Важно не то, как ты поскользнулся, а то, как ты вернулся»

В прошлом туре «Тоттенхэм» забил два гола «Челси» в течение 7 минут в первом тайме матча 15-го тура АПЛ после того, как Кукурелья дважды подскользнулся на своей половине поля во время атак соперника.

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