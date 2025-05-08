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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Торонто» выиграл 6 матчей в плей-офф впервые за 21 год и в первый раз при костяке Мэттьюс – Марнер – Нюландер – Таварес – Райлли

«Торонто» выиграл 6 матчей в плей-офф впервые за 21 год и в первый раз при костяке Мэттьюс – Марнер – Нюландер – Таварес – Райлли

Команда тренера Крэйга Беруби обыграла «Флориду» (4:3, 2-0) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

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