В Орле выросла этажность и площадь общежитий Межвузовского кампуса

В Орле общая площадь комплекса общежитий Межвузовского кампуса выросла на 500 «квадратов». Мэр Парахин согласовал архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства «Межвузовский кампуса в Орле».
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