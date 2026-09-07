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В Орле выросла этажность и площадь общежитий Межвузовского кампуса

В Орле выросла этажность и площадь общежитий Межвузовского кампуса

В Орле общая площадь комплекса общежитий Межвузовского кампуса выросла на 500 «квадратов». Мэр Парахин согласовал архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства «Межвузовский кампуса в Орле».

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