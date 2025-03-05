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ВТБ оценил сокращение выдачи ипотеки в России в феврале

ВТБ оценил сокращение выдачи ипотеки в России в феврале

Реального оживления спроса можно ждать не раньше 2026 года, когда ставки по рыночным ипотечным программам станут более доступными, считают в ВТБ В феврале 2025 года российские банки, по предварительным оценкам, выдали ипотечных кредитов на 210 млрд руб.

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