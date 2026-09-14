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Аргументы и Факты

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Эксперт Комаленков назвал условия для роста биткоина до $85 тысяч

Эксперт Комаленков назвал условия для роста биткоина до $85 тысяч

Мягкая риторика Федеральной резервной системы США может поддержать биткоин и создать условия для его возвращения к отметке 80 тысяч долларов с последующим выходом в диапазон от 82 до 85 тысяч.

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