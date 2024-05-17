От угроз до преступлений - один шаг

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Маньяки -это вы черножопые выродки и отморозки-кто убивал безоружных детей и Россиян в Крокус-Сити? Вы нелюди- черножопые чурки!!! Готовые убить родную мать за 30 серебрянников-которые вам пообещают жиды!!!