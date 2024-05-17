1) Депутат Госдумы Виталий Милонов (верхнее фото), выступая на телеканале НТВ, призвал убивать "предателей": "Я призываю не стесняться в методах — ножики, топоры, кувалды.
От угроз до преступлений - один шаг
Комментарии
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A
Air
Маньяки -это вы черножопые выродки и отморозки-кто убивал безоружных детей и Россиян в Крокус-Сити? Вы нелюди- черножопые чурки!!! Готовые убить родную мать за 30 серебрянников-которые вам пообещают жиды!!!
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13 час.
Анатолий Анатольев
МОЧИТЬ!!!!! Как террористов!
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5 час.
МГ
Малик Гумеров
Это что ... , день даунов ... и словесный понос у даунов сегодня ...?
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38 мин.
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