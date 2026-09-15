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Царьград

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В церкви объяснили, как молиться о здоровье, если близкие заболели

В церкви объяснили, как молиться о здоровье, если близкие заболели

Священники напомнили, что сила не в особых словах, а в искренности и вере.Когда родной человек тяжело заболевает, многие начинают искать «самую сильную» молитву, которая поможет быстрым образом.

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