В церкви объяснили, как молиться о здоровье, если близкие заболели

Священники напомнили, что сила не в особых словах, а в искренности и вере.Когда родной человек тяжело заболевает, многие начинают искать «самую сильную» молитву, которая поможет быстрым образом.
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