Артиллеристы ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в зоне СВО

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Военнослужащие артиллерийского соединения группировки войск «Центр» уничтожили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины в тыловом районе противника на красноармейском направлении спецоперации.
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