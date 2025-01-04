Вучич запросит разговор с Путиным из-за санкций против сербской компании NIS

Президент Сербии Александар Вучич запросит телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным 25-27 января в связи с подтверждением информации о введении США санкций против компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»)flickr/Совет Федерации читайте на monocle.
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