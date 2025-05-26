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Мода и Шоу-бизнес

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Российский исполнитель чуть не умер из-за модных уколов для похудения

Российский исполнитель чуть не умер из-за модных уколов для похудения

Артист Шура поплатился здоровьем в борьбе за идеальную фигуру. В интервью для программы «Секрет на миллион» музыкант раскрыл детали опасного эксперимента, из-за которого машины неотложки сутками дежурили возле его дома.

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