Минобороны: средства ПВО сбили 2 украинские ракеты С‑200 над Азовским морем

РИАМО - 2 дек. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили две украинские переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200 над акваторией Азовского моря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии