РИАМО
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИАМО

62 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иванов
    Надоели эти пидарасы везде!Телеканал в Петер...
  • Ed
    Не стоит так остро реагировать на приматов, пока вне клети зоопарка. Это банальная небрежностьСтолтенберг: глав...
  • Mikhail Stepanov
    Лживая падаль!Столтенберг: глав...

Минобороны: средства ПВО сбили 2 украинские ракеты С‑200 над Азовским морем

Минобороны: средства ПВО сбили 2 украинские ракеты С‑200 над Азовским морем

РИАМО - 2 дек. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили две украинские переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200 над акваторией Азовского моря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх