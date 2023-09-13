Мошэ Израилевич Чубайс - Великий английский Учёный...

Леонтий Букштейн

Гениальный мистификатор, демагог и имитатор. Через ЕБН пролез в Кремль, выдал себя за великого реформатора, принялся курочить экономику... Удивительная фигура. Его щит и меч - доскональное знание кухни российской власти, оттого его и не трогают в России и не жмут санкциями на Западе. Из 140 миллионов россиян ни один не сказал доброго слова об этом самозванце, последовательно разваливавший те участки, куда его ставили пастухом. Так что выпущенный из страны он НИКОГДА в нее не вернется, он же не совсем дурак. Хотя... Иногда сдается, что - совсем.😜