Чубайс стал «британским ученым» и написал статью о реформах Анатолий Чубайс выпустил статью о причине неудач экономических реформ 1990-х — «феномене неплатежей», который не удалось предсказать и вовремя побороть.
Мошэ Израилевич Чубайс - Великий английский Учёный...
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Леонтий Букштейн
Гениальный мистификатор, демагог и имитатор. Через ЕБН пролез в Кремль, выдал себя за великого реформатора, принялся курочить экономику... Удивительная фигура. Его щит и меч - доскональное знание кухни российской власти, оттого его и не трогают в России и не жмут санкциями на Западе. Из 140 миллионов россиян ни один не сказал доброго слова об этом самозванце, последовательно разваливавший те участки, куда его ставили пастухом. Так что выпущенный из страны он НИКОГДА в нее не вернется, он же не совсем дурак. Хотя... Иногда сдается, что - совсем.😜
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19 час.
Александр Рожков
Заслуженный чилавэк! И у нас он более 30 лет был великим российским ученым! Соратник, ельцина, гайдара,..... Путин, говорят, ему многим обязан......! Простите, слеза прошибает.....
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18 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Тема докторской-КАК ОГРАБИТЬ РОССИЮ И ЖИТЬ ПРИПКВАЮЧИ !!!!!???
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1 час.
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