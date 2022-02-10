ВЗРЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРОТИВ ГРАЖДАНСКИХ – ЧАСТЬ ЕДИНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕМОРАЛИЗАЦИИ

ФОТО: LIGHTFIELD STUDIOS / SHUTTERSTOCK.COM Последние несколько недель на республики ЛДНР и на юг России, в том числе Крым, Севастополь, Ростовскую область, обрушился шквал сообщений о минировании общественных мест и госадминистраций, госучреждений.
ФОТО: LIGHTFIELD STUDIOS / SHUTTERSTOCK.COM Последние несколько недель на республики ЛДНР и на юг России, в том числе Крым, Севастополь, Ростовскую область, обрушился шквал сообщений о минировании общественных мест и госадминистраций, госучреждений.
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