Новые кадры геймплея Kingdom Come: Deliverance 2 Чтобы порадовать фанатов, томящихся в о...

Новые кадры геймплея Kingdom Come: Deliverance 2Чтобы порадовать фанатов, томящихся в ощидании Kingdom Come: Deliverance 2, разработчики из Warhorse studios опубликовали ряд коротких роликов, на которых продемонстрированы различные аспекты игры.
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