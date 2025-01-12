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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новые кадры геймплея Kingdom Come: Deliverance 2 Чтобы порадовать фанатов, томящихся в о...

Новые кадры геймплея Kingdom Come: Deliverance 2 Чтобы порадовать фанатов, томящихся в о...

Новые кадры геймплея Kingdom Come: Deliverance 2Чтобы порадовать фанатов, томящихся в ощидании Kingdom Come: Deliverance 2, разработчики из Warhorse studios опубликовали ряд коротких роликов, на которых продемонстрированы различные аспекты игры.

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