Солдаты ВСУ попали в аварию при попытке бегства от российского БПЛА

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Трое военных ВСУ попали в автомобильную аварию, когда пытались укрыться от преследовавшего их российского ударного БПЛА, и были уничтожены военнослужащими 70-й мотострелковой дивизии Южной группировки в районе населенного пункта Алексеево-Дружковка в ДНР.