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ТАСС

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Солдаты ВСУ попали в аварию при попытке бегства от российского БПЛА

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Трое военных ВСУ попали в автомобильную аварию, когда пытались укрыться от преследовавшего их российского ударного БПЛА, и были уничтожены военнослужащими 70-й мотострелковой дивизии Южной группировки в районе населенного пункта Алексеево-Дружковка в ДНР.

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