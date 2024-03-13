"ФАБ - это ад": Небратьев окрестили смертниками после удара России. К такому Запад не готов

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/GloballookpressВчера 11K прочитали Когда в небе раздаётся гром, а земля дрожит под ногами - это не апокалипсис, а мощный "голос" ФАБ-1500.
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