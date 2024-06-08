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Адвокат семьи Талькова объяснила, почему затянулось дело об убийстве певца

Адвокат семьи Талькова объяснила, почему затянулось дело об убийстве певца

Расследование по делу об убийстве певца Игоря Талькова растянулось на годы из-за большого количества экспертиз и запроса в Израиль, где проживает главный обвиняемый по делу Валерий Шляфман, на которые долго не поступал ответ.

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