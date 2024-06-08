Адвокат семьи Талькова объяснила, почему затянулось дело об убийстве певца

Расследование по делу об убийстве певца Игоря Талькова растянулось на годы из-за большого количества экспертиз и запроса в Израиль, где проживает главный обвиняемый по делу Валерий Шляфман, на которые долго не поступал ответ.
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