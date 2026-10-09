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Регионы России

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Российские войска установили контроль над поселком Кияница в Сумской области

Российские войска установили контроль над поселком Кияница в Сумской области

Вооружённые силы России взяли под контроль населённый пункт Кияница в Сумской области, сообщили 9 октября в Министерстве обороны РФ.

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