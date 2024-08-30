Своя прохлада у дома: фонтаны появятся почти в четверти новостроек Краснодара

Своя прохлада у дома: фонтаны появятся почти в четверти новостроек КраснодараИзучив 22 проекта, эксперты отметили в Краснодаре рост числа ЖК с водными объектами и теневыми навесами, использование современных материалов на детских площадках, но при этом снижение популярности лапомоек.