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Политика как она есть

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МИД Украины подтвердил переговоры о размещении иностранных военных

МИД Украины подтвердил переговоры о размещении иностранных военных

Украина обсуждает со своими союзниками потенциальное размещение в стране иностранного военного контингента в качестве гарантии безопасности, сообщил официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий.

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