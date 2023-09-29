Ребенок ушел из детсада и попал под грузовик, а девочка умерла во время операции: что произошло, пока вы спали Украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию в Курской области, обесточив пять населенных пунктов и больницу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии