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Живая Кубань

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Ребенок ушел из детсада и попал под грузовик, а девочка умерла во время операции: что произошло, пока вы спали

Ребенок ушел из детсада и попал под грузовик, а девочка умерла во время операции: что произошло, пока вы спали

Ребенок ушел из детсада и попал под грузовик, а девочка умерла во время операции: что произошло, пока вы спали Украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию в Курской области, обесточив пять населенных пунктов и больницу.

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