Во Франции сообщили об изоляции Макрона на Западе из-за России

ПАРИЖ, 22 марта, ФедералПресс. Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в изоляции среди западных стран в его агрессивном антироссийском настрое, даже Штаты призывают Украину прекратить атаки на Россию.
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