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Крымская газета

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Больше 100 крымчанок отказались от аборта в 2025 году

Больше 100 крымчанок отказались от аборта в 2025 году

Больше 100 крымчанок отказались от аборта в 2025 году благодаря социальному проекту. Об этом РИА Новости сообщила глава Общественного совета при Минздраве Крыма, директор благотворительного фонда «Будем милосердны» Нона Бахарева.

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