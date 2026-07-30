Больше 100 крымчанок отказались от аборта в 2025 году благодаря социальному проекту. Об этом РИА Новости сообщила глава Общественного совета при Минздраве Крыма, директор благотворительного фонда «Будем милосердны» Нона Бахарева.
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