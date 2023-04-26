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Стюардесса сообщила, почему персонал использует кодовое слово «ЛЮБОВЬ» для некоторых пассажиров

Стюардесса сообщила, почему персонал использует кодовое слово «ЛЮБОВЬ» для некоторых пассажиров У персонала авиакомпаний есть внутренние термины и кодовые слова, которыми они называют или даже помечают в списках отдельные категории пассажиров.

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