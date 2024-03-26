Ворон научился говорить "Привет" и уже 26 лет приходит утром на завтрак в один и тот же бар

Вот уже 26 лет владельцы бара в Посада-де-Льянес начинают утро с приветствия необычного посетителя. Первым в двери заведения традиционно заходит ворон: пернатый клиент за все 26 лет не пропустил еще ни дня, он знает хозяев в лицо и умеет говорить «Привет».