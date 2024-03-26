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Ворон научился говорить "Привет" и уже 26 лет приходит утром на завтрак в один и тот же бар

Ворон научился говорить "Привет" и уже 26 лет приходит утром на завтрак в один и тот же бар

Вот уже 26 лет владельцы бара в Посада-де-Льянес начинают утро с приветствия необычного посетителя. Первым в двери заведения традиционно заходит ворон: пернатый клиент за все 26 лет не пропустил еще ни дня, он знает хозяев в лицо и умеет говорить «Привет».

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Комментарии
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Элеонора Коган
Умничка Пако!!!На редкость умный и благодарный ворон!!!!
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12 час.
Элеонора Коган
Он отблагодарил и прославил своего спасителя Фернандеса и сделал его бар очень популярным!!!!
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12 час.

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