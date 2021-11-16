Лови «антимасочника»! На охоту вышли спецотряды полиции

Konstantin Петров

Борьбу с их короновирусом теперь полностью возложили на население. Уколитесь, получите штрихкод, наденьте намордник, перчатки и бахилы. Самоизолируйтесь и самоизлечитесь, но при этом не забывайте про налоги, штрафы, сборы и квартплату. При этом что-то я давно не видел, что бы проводили санобаботку помещений, общественных мест, подъездов и пр. Почему в магазинах требуют носить перчатки, но не протирают ручки тележек, дверей, прилавки? О, новый, чудный мир......