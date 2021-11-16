В регионах правоохранители уже проводит рейды, составляя протоколы на нарушителей Евгений Берсенев Фото: Александр Щербак/ТАСС Материал комментируют: Александр Саверский Юрий Крупнов В некоторых российских регионах местная власть, видимо, будучи не в силах заставить граждан соблюдать разнообразные ограничения по COVID-19 с помощью уговоров и распоряжений, привлекла на помощь силовиков.
Лови «антимасочника»! На охоту вышли спецотряды полиции
Комментарии
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саша дмитренко
были бы евроштрафы())) рубликов на 50000,,сразу бы маски одели)))
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15 час.
3
саша дмитренко
Игорь Сипкин
когда то возмущался переименованием милиции в полицию. а теперь вижу- правильно переименовали, ведь милиция служила народу, а полиции властям.
за шею вешали
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15 час.
Konstantin Петров
Борьбу с их короновирусом теперь полностью возложили на население. Уколитесь, получите штрихкод, наденьте намордник, перчатки и бахилы. Самоизолируйтесь и самоизлечитесь, но при этом не забывайте про налоги, штрафы, сборы и квартплату. При этом что-то я давно не видел, что бы проводили санобаботку помещений, общественных мест, подъездов и пр. Почему в магазинах требуют носить перчатки, но не протирают ручки тележек, дверей, прилавки? О, новый, чудный мир......
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13 час.
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