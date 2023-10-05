Просто, бесплатно и полезно. Сделаем ходьбу частью нашей жизни

2023 метра прошли салехардцы 1 октября – во Всероссийский день ходьбы. Воскресный день стал бодрым и радостным для четырёхсот горожан, которые решили участвовать в празднике спорта и здоровья и традиционно собрались на площади Культурно-делового центра.
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